Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Birkan Altındaş, Onur Gülter, Oğuzhan Yazır
Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Ali Şahin Yılmaz (Dk. 45 Berkay Aslan), Ali Aytemur, Emre Kaplan (Dk. 82 Mustafa Erdilman), Yusuf Sertkaya, Moreira (Dk. 90 Kenan Fakılı), Berşan Yavuzay, Fernando (Dk. 82 Furkan Apaydın), Providence, Ege Birsel (Dk. 90 İsmail Tarım)
Artı Değer Vanspor FK: Abdulsamed Dumlu, Sinan Osmanoğlu, Kadir Seven, Batuhan İşçiler, Mehmet Manış (Dk 86 Khan), Celal Hanalp (Dk. 61 Oliveira), Mehmet Özcan, Hikmet Çiftçi (Dk. 61 Alhaft), Ozan Can Kökçü, Yenne (Dk. 86 Özkan Yiğiter), İlkan Sever (Dk. 72 Zivkovic)
Goller: Dk. 56 Yusuf Sertkaya, Dk. 81 Fernando (Bodrum FK), Dk. 85 Zivkovic (Artı Değer Vanspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 7 Berşan Yavuzay (Bodrum FK), Dk. 66 Yenne, Dk. 73 Kadir Seven (Artı Değer Vanspor FK)
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