Denizli'de yetiştirdiği meyveleri yurt içi ve yurt dışındaki operasyon bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerine ulaştırarak manevi destek veren ve kamuoyunda "Elmacı Dede" olarak bilinen Muhammet Yılmaz, Muğla'da güvenlik güçleri, şehit aileleri ve öğrencilerle bir araya geldi.

Çivril ilçesindeki bahçesinde yetiştirdiği ürünlerden hazırladığı kasalarca elmayla kente gelen Yılmaz, ilk olarak Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti. Vali Akbıyık'a kendi mahsulü elmalardan ikram eden Yılmaz, yürüttüğü gönüllülük faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretleri kapsamında güvenlik güçleriyle de bir araya gelen Yılmaz, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ile İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü personelini ziyaret ederek görevlerinde başarı diledi.

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Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen ile de görüşen Yılmaz, programının sonunda Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesine ve okullardaki sınıflara giderek öğrencilere elma ikram etti.

- "Üç gün aynı rüyayı üst üste gördüm"

Ziyaret ettiği kurum ve kuruluşlara kasalarca elma ikramında bulunan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mehmetçik ve güvenlik güçlerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Bu faaliyetlere, Suriye'deki operasyonların başladığı dönemde gördüğü bir rüyayla başladığını anlatan Yılmaz, "İlk harekat başladığında, Suriye'deki operasyonlar başladığında bir rüyayla oldu. O gün bugündür yerimde duramıyorum zaten. Allah'ın lütfetmiş olduğu bir rüya. Rüyamda dedem, 'niye yatağında yatıyorsun?' dedi. Üç gün aynı rüyayı üst üste gördüm. O gün bugündür 15 seneye yaklaşmıştır." dedi.

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Yılmaz, 76 yaşında olduğunu ve yurt içi ve yurt dışındaki askeri birliklerin kendisini "Elmacı Dede" olarak tanıdığını aktardı.

Yıllardır operasyon bölgelerindeki askerlere ve şehit ailelerine kendi bahçesinin elmalarını ikram edip manevi destek vermek için huduttan hududa gezdiğini anlatan Yılmaz, “15 seneyi geçti. Kuzey Irak'ta, Suriye'de, hudut bölgelerinde ne kadar operasyon olduysa hepsinde ben vardım. Dağlık Karabağ ve Ermenistan savaşında da yer aldım. Geçen hafta da Edirne ve Yunanistan hudut bölgelerindeki askeri birlikleri ziyaret ettim. Biz kendimize 'Kızıl Elma'yı hedef seçtik ve son nefesimize kadar, şehadet şerbeti içene kadar bu yolda sahada olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Vali İdris Akbıyık ile Hakkari'deki görev döneminden ve Kuzey Irak'taki harekatlarda yaptıkları organizasyonlardan bu yana tanıştıklarını dile getiren Yılmaz, kentteki temaslarının ardından şehit ve gazi aileleri, jandarma ve emniyet personeli ile öğrencilere ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.