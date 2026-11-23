Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Menteşe ilçesinde devam eden konut, altyapı ve sosyal hizmet yatırımlarını yerinde inceleyerek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe ilçesinde hayata geçirilen projeleri yerinde inceledi. Başkan Aras’a ziyaretlerinde Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, MUKAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı İhsan Çakar ile Büyükşehir Belediyesi daire başkanları eşlik etti.

Başkan Aras Orhaniye Olea Konutları’nı inceledi

Başkan Aras, ilk olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraki MUKAŞ tarafından Orhaniye Mahallesi’nde hayata geçirilen Olea Konutları Projesi’ni ziyaret etti. Depreme dayanıklı, akıllı ve çevre dostu özellikleriyle öne çıkan, 86 bağımsız bölümden oluşan projedeki örnek konutları gezen Başkan Aras, yetkililerden bilgi aldı.

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Başkan Aras, incelemeleri kapsamında Yıldıray Çeltiklioğlu Caddesi’nde sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmaları ile yapımında yüzde 90 seviyesine ulaşılan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni de ziyaret etti.

Başkan Köksal Aras: "Menteşe’mizin altyapısını güçlendirmek için önemli adımlar atıldı"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, ilçede yürütülen yatırımların önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Menteşe’mizin birçok noktasında önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Tüm zorluklara rağmen ilçemizin altyapısını güçlendirmek adına önemli adımlar atıldı. Sosyal konut projemiz de kentimiz açısından büyük önem taşıyor. Kentimizin gelişimine ve vatandaşlarımızın konut ihtiyacına yönelik bu çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyemize ve Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyorum."

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Başkan Aras: "Elde edeceğimiz gelirle daha fazla sosyal konut üreteceğiz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Olea Konutları Projesi’nin yeni sosyal konut yatırımlarına kaynak oluşturacağını belirterek şunları söyledi:

"MUKAŞ Konut AŞ’nin ilk projesi olan Olea Konutları’nda incelemelerde bulunduk. Burası, sosyal konut projelerimizi hayata geçirmek için ilk kaynaklarımızı oluşturacağımız bir proje oldu. Bu projeden elde ettiğimiz daireleri satışa çıkararak sağlayacağımız gelirle daha fazla sosyal konut üretmek için çalışacağız. Örnek dairemizi hep birlikte gezdik. Depreme dayanıklılığı, kapalı otoparkı, GES ve gri su depolama sistemleriyle son sistem enerji verimliliği uygulamaları, katlar ve daireler arası ses, ısı ve yangın yalıtımlarıyla, kullanılan malzemelerin birinci sınıf kalitesiyle gerçekten Muğla’ya örnek olacak bir inşaat projesi hayata geçiriliyor"

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Menteşe’ye 80 konutluk yeni sosyal konut projesi

Menteşe’de yeni bir sosyal konut projesine başlayacaklarını açıklayan Başkan Aras, şöyle devam etti:

"Olea Konutları’nın tamamlanmasının ardından elde edeceğimiz kaynaklarla Menteşe Evleri bölgesinde 80 konutluk bir sosyal konut projesine başlayacağız. Amacımız, vatandaşlarımız için ulaşılabilir konutlar üretmek. Bunlar sadece bir başlangıç, çok daha büyük sosyal konut projelerini hayata geçireceğiz."

Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi’nde çalışmalar son aşamaya geldi

Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Başkan Aras, şunları söyledi:

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"Merkezimizde son aşamaya gelmiş durumdayız. Huzurevimiz yakında faaliyete geçecek. Aynı zamanda burada, yaş almış vatandaşlarımıza gündüzlü bakım hizmeti sunacağımız ve ailelerine mola imkânı sağlayacağımız alanlarımız da bulunuyor. Ula ve Köyceğiz’de de huzurevi çalışmalarımız devam ediyor. Yaş almış vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve bakım hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak için Muğla’mıza yeni huzurevleri kazandırmaya devam ediyoruz"