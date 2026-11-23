Muğla’nın Köyceğiz ilçesini temsil eden Köyceğiz Göl Spor Kulübü U19 Hokey Takımı, ligde oynadığı karşılaşmalarda elde ettiği üst üste iki galibiyetle ikinci sıraya yükseldi.

U19 Hokey Ligi’nde mücadele eden Köyceğiz Göl Spor Kulübü, başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Ligde oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Köyceğiz temsilcisi, puan tablosunda ikinci sıraya yerleşti. Köyceğiz Göl Spor U19 Hokey Takımı, ilk karşılaşmasında Muğla Hokey Kulübü’nü 53 mağlup etti. İkinci maçında ise Bodrum Gündoğan ile karşı karşıya gelen Köyceğiz temsilcisi, rakibini 42 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

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Takım antrenörü Muhammed Uras Kayrak, sporcularına güvendiğini belirterek, "Takımıma güveniyorum. Sporcularımızın gösterdiği mücadele ve gelişim bizleri mutlu ediyor. U19 Ligi, Muğla Hokey Ligi Süper Lig öncesinde bizim için çok güzel bir hazırlık süreci oluyor. Bu karşılaşmalarla hem sporcularımızın tecrübe kazanmasını hem de takım olarak eksiklerimizi görüp kendimizi geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.