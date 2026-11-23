Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, İçmeler Yolu Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Lise öğrencisi Hamdi Aras Özsoy'un kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen motosiklet devrildi. Kazada Özsoy ile beraberindeki arkadaşı Yasin Çemerek, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Özsoy, müdahalelere karşın dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Çemerek'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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