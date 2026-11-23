Marmaris Belediye Tiyatrosu (MABET) ilk çocuk tiyatrosu eserini ara tatil şenliğinde sahneleyerek sanat yolculuğunda yeni bir adım attı. Yeni oyun ‘Mutlu Prens’, çocuklardan büyük ilgi gördü.

Marmaris Belediyesi’nin ara tatil dönemine özel bu yıl ikincisini düzenlediği Çocuk Oyunları Şenliği, birbirinden renkli tiyatro gösterileriyle sona erdi. "Bir Çocuk Değişir, Dünya Değişir" sloganıyla gerçekleştirilen şenlik, çocuklara sanat ve eğlence dolu bir tatil yaşatırken Marmaris Belediye Tiyatrosu (MABET) için de önemli bir ilke sahne oldu.

Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesi’nde gerçekleştirilen şenliğin ilk hafta sonunda Menteşe Belediyesi tarafından sahnelenen ‘Hayvanların Büyülü Dünyası’ ile Sema Çiftçi Tiyatrosu’nun ‘Hayalperest’ adlı oyunu izleyiciyle buluştu. İkinci hafta sonunda ise Karşıyaka Belediyesi’nin ‘Dünyanın En Önemli Gösterisi’ adlı oyunu sahnelendi.

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Şenliğin kapanışı ise Marmaris Belediye Tiyatrosu’nun (MABET) ‘Mutlu Prens’ adlı oyunuyla yapıldı. Marmaris Kültür ve Sanat Evi tarafından sahnelenen oyun çocuklardan büyük ilgi gördü. Daha önce ‘Böcekler’ ve ‘Böyledir Bizim Sevdamız’ adlı iki yetişkin oyununu sahneye taşıyan MABET, ‘Mutlu Prens’ ile üçüncü oyununu tiyatroseverlerle buluşturdu. Aynı zamanda tiyatronun ilk çocuk oyunu olma özelliğini taşıyan eser, MABET’in sanat yolculuğunda yeni bir dönemin de kapısını araladı.