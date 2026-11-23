MTK Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özden Gürbüz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenlerin geleceğin şekillenmesindeki rolüne dikkat çekerek, "Geleceği inşa eden en büyük güç, öğretmenin emeği ve ışığıdır" dedi.

Eğitimin yalnızca bilgi aktarmak olmadığını, düşünen, sorgulayan, araştıran, üreten ve toplumsal sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmenin temelini oluşturduğunu belirten Gürbüz, MTK Koleji’nin eğitim vizyonunun merkezinde öğretmenlerin bulunduğunu ifade etti.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda, bilimin ve aklın rehberliğinde nesiller yetiştirmenin önemini vurgulayan Gürbüz, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bir ülkenin geleceği, sınıflarında yetişen nesillerle; o nesillerin geleceği ise öğretmenlerinin bilgisi, emeği, sevgisi ve yol göstericiliğiyle şekillenir. Biz MTK Koleji olarak eğitimi; düşünen, sorgulayan, araştıran, üreten, özgüvenli ve toplumsal sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek olarak görüyoruz. Bu vizyonun merkezinde her zaman öğretmenlerimiz yer alıyor. Güçlü bir eğitim, güçlü bir gelecek; güçlü bir gelecek ise idealist, donanımlı ve özverili öğretmenlerle mümkündür." Gürbüz, mesajının sonunda ülkenin geleceğine emek veren tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü saygı, sevgi ve minnetle kutladı.