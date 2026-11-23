Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Bodrum’un Gündoğan Mahallesi’nde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Kızılburun İsale Ayrım Hattı’nda yaklaşık 2 bin metrelik yenileme çalışmasının yarısı tamamlandı.

MUSKİ tarafından geçen yıl Gündoğan’da 2 bin 500 metrelik ana isale ayrım hattı yenilenirken, bu yıl da Kızılburun İsale Ayrım Hattı’nda çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 bin metre uzunluğundaki hattın yenilenmesine yönelik çalışmaların bin metrelik bölümü tamamlandı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bodrum’un yıllardır süregelen içme suyu sorunlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla yatırımların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ortaya koyduğu kararlılığın sahadaki çalışmalarla hayata geçirildiği ifade edildi.

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Gündoğan’ı besleyen su depolarının ayrım noktalarına yeni nesil ayrım odalarının kurulumunun da tamamlandığı belirtilen açıklamada, sistemler sayesinde suyun debi ve basıncının uzaktan takip edilip kontrol edilebildiği, böylece basınç sorunlarının önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Ayrıca isale ayrım hatlarının yenilenmesiyle su kayıp ve kaçaklarının minimum seviyeye indirilmesi, bölgedeki içme suyu altyapısının daha verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesinin amaçlandığı bildirildi.