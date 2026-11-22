Muğlalı Yazar Ömer Kırlı'nın merakla beklenen 'Saklı Kalan İstiklal' romanı çıktı. Yazar Kırlı, Muğla'nın Kurtuluş Mücadelesini 'Saklı Kalan İstiklal' romanında anlattı.

Yazar Kırlı, kitabı hakkında şu ifadelere yer verdi; "Bu kitapta Muğla'nın tarihine ve Kurtuluş Savaşı dönemindeki mücadelesine yer verdim. Birçok yazardan aldığım ilhamla, ben de kendi memleketimin direniş hafızasını roman diliyle anlatmak istedim ve bunu başardım. Kitapta Hacı Süleyman Efendileri, Serdengeçtileri, Altı Mehmetleri ve Muğla'nın daha nice kahramanını satırlara taşıdım. Amacım, Muğla'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki onurlu yerini ve mücadelesini görünür kılmak, kentimizin hafızasına kalıcı bir iz bırakmaktı"