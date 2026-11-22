Muğla’nın Menteşe ilçesinde kadınlara özel hizmet verecek ilk kadınlar hamamı açıldı. Hamam, Menteşe Ortaköy Mahallesi’nde Gülsen Çınar Kaytan ve Feray Çallı ortaklığında hizmet vermeye başladı.

Sadece kadınlara hizmet veren hamam, masaj hizmetlerinin yanı sıra nişan, kız isteme ve gün toplantıları gibi özel organizasyonlara da ev sahipliği yapacak. Kadınların hem dinlenebileceği hem de sevdikleriyle bir araya gelerek özel günlerini kutlayabileceği şekilde tasarlanan mekan, hamam kültürü ile sosyal buluşmaları aynı çatı altında bir araya getiriyor.