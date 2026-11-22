Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki orman işçisi Hüseyin Çetin alışveriş merkezinden alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçerken araç çarptı. Kaza sonrası yaralanan Çetin, kaydırıldığı sağlık kuruluşunda yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

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