Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Vanspor FK ile oynayacakları maçla ilgili, "Pazartesi zor bir maç bizi bekliyor. Taraftarımızın desteğiyle bu maçta da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Güzel bir serimiz var, serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Vanspor ile karşılaşacak Bodrum FK, mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren yeşilbeyazlı ekip, ligde geride kalan haftalarda topladığı 21 puanla 7. sırada ve playoff hattında bulunuyor. Taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlayan Bodrum FK, alacağı 3 puanla ligdeki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

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"Taraftarımızın desteğiyle galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

İç sahada hedefin galibiyet olduğunu ifade eden Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "Uzun zamandır playoff hattına girmemiştik. Bolu maçı itibariyle playoff hattına girdik. Bizim için önemliydi, bundan önceki milli aradan sonraki oynadığımız 6 maçlık periyotta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik, 4'te galibiyet aldık. Şimdi bu ilk yarının son bölümündeki son milli periyotta da iyi çalıştık, iyi hazırlanıyoruz. Milli takımda olan oyuncularımız vardı, sakat oyuncularımız vardı. Milli takımdaki oyuncularımız geldi. Sakatlarımızdan da Furkan aramıza katıldı, Devrim aramıza katıldı, Kenan aramıza katıldı. Şu an için sakat oyuncularımız sadece Boran, Kerem, Ahmet ve Celal kaldı. Ama önemli olan burada playoff hattındaki yerimizi korumak bu içinde, bunun içinde önemli bir Vanspor maçımız var. Vanspor da son haftalardaki çıkış yakalayan takımlardan, son üç maçında 9 puan almış. Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyeti olan, iyi bir ivme yakalayan bir takıma karşı oynayacağız. Pazartesi zor bir maç bizi bekliyor. İç sahada taraftarımızın desteğiyle, bu maçta da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Güzel bir serimiz var, serimizi sürdürmek istiyoruz. Önemli bir maç, taraftarlarımızı bu maça davet ediyoruz, çünkü son dönemlerde taraftarlarımız, tribünler biraz boşaldı. Artık bu takıma biraz sahip çıkmaları, bu takım oyunculara inanmaları lazım. Çünkü genç bir kadromuz var, aslan gibi mücadele eden bir takımımız var. Her maç üstüne katan bir takımımız var. İnşallah pazartesi günü taraftarlarımızla beraber Vanspor maçında istediğimiz sonuçla ayrılmak istiyoruz" dedi.

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"Federasyona gerekli itirazlarımızı yaptık"

Aboubakar'a verilen cezaya itiraz ettiklerini söyleyen Eşer, "30 tane oyuncumuz var. Aboubakar'ın olmaması bizi tabii ofansif anlamda etkileyecektir ama onun yerine oynatacağımız arkadaşlar elinden geleni yapacaktır, onun yokluğunu aratmayacaktır. İki maçlık bir cezası vardı, ona itiraz ettik. İtirazın sonucunu bekliyoruz. Maçtaki pozisyonu da gördük, ondan önce Bolusporlu oyuncunun Aboubakar'a olan bir hamlesi var. Aboubakar'ın da gayri ihtiyari bir istem dışı bir hareketi var. Tabii federasyona gerekli itirazlarımızı yaptık, onun da sonuçlanmasını bekliyoruz. Ama dediğim gibi isimlerden bağlı olmaksızın göreve hazır olan arkadaşlarımız var. Onların yerini dolduracak oyuncularımız var. İnşallah o oyuncularımız da gerekli performansı vereceklerdir ve bizi mutlu edeceklerdir" diye konuştu.

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Bodrum FK ile Vanspor FK karşılaşması 23 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.