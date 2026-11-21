Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı İmaj Altyapı Vanspor FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Ligde topladığı 21 puanla 7. sırada bulunan Bodrum FK'nin teknik direktörü Burhan Eşer, milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Aradan önceki 6 maçlık periyotta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 4 galibiyet aldıklarını anımsatan ve Vanspor'un son haftalardaki çıkışına dikkati çeken Eşer, "Pazartesi zor bir maç bizi bekliyor. Güzel bir serimiz var, bunu sürdürmek istiyoruz. Genç, aslan gibi mücadele eden ve her maç üzerine koyan bir takımımız var. " ifadelerini kullandı.

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Eşer, Aboubakar'a verilen iki maçlık cezaya itiraz ettiklerini sözlerine ekledi.