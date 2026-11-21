Yalıkavak Gökçebel mevkiindeki bir villanın bahçesine giren yaban domuzu, villadaki yüzme havuzuna düştü. Sabah uyandığında yüzme havuzundan çıkmaya çalışan domuzla karşılaşan ev sahibi, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ev sahibi domuzun kurtarılması için çeşitli kurumlarla irtibata geçti. Bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu domuz kurtarıldı. Kurtarılan domuz, yaşam alanına döndü.

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