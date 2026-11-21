Fethiyespor, Kırklarelispor'un misafiri olacak
2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta hafta içi mesaisinde evinde Kütahyaspor'u 2-1 yenip düşme hattından uzaklaşan Fethiyespor yarın deplasmanda Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek.
2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta hafta içi mesaisinde evinde Kütahyaspor'u 2-1 yenip düşme hattından uzaklaşan Fethiyespor yarın deplasmanda Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek.
Kırklareli Atatürk Stadı'nda Oğuzhan Demir'in düdük çalacağı müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Fethiyespor'da, Kütahyaspor mücadelesinde kırmızı kart gören stoper Şahan Akyüz forma giyemeyecek. Fethiyespor haftaya 11 puanla 12'nci sırada girerken, Kırklarelispor ise 10 puanla 13'üncü basamakta bulunuyor.
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