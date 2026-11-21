MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan serebral palsi hastası Emir Yiğit Birlik (11), iki yıl önce başladığı masa tenisinde elde ettiği Türkiye şampiyonluklarının ardından milli takıma seçildi. Dünyanın en küçük paralimpik masa tenisi milli sporcusu olduğu belirtilen Birlik, haftanın 5 günü antrenman yapıp fizik tedavisini sürdürerek 2032 Olimpiyatları'na hazırlanıyor. Birlik, "Benim gibi bütün engelli arkadaşlarımı spora davet ediyorum. Sporda kendimi buluyorum. 2032 Olimpiyatları'na katılıp derece yapmayı hedefliyorum" dedi.

Bodrum'da yaşayan Fatma ve Cüneyt Birlik çiftinin üç çocuğundan en küçüğü Emir Yiğit, doğum sırasında beyin felci geçirdi. Serebral palsi nedeniyle küçük yaşlarda yürüme güçlüğü yaşayan Birlik, 3 yıl önce bacaklarındaki kasların uzatılması için ameliyat oldu. Ameliyatın ardından fizik tedavisine devam eden Birlik, 2 yıl önce paralimpik milli takım antrenörü Furkan Mete Yiğit ile masa tenisiyle tanıştı. Kısa sürede spora ilgi duyan Birlik, Ortakent Mahallesi'nde haftanın 5 günü antrenman yapıyor. Okul çıkışında antrenman salonuna giden Birlik, çalışmalarının ardından fizik tedavisini de sürdürüyor. Fatma Birlik de oğlunun antrenman ve tedavi sürecinde kendisine eşlik ediyor. İlk 3 aylık masa tenisi eğitiminin ardından Türkiye 3’üncülüğü elde eden Birlik, sonraki dönemde Türkiye 1’inciliği, 2’nciliği ve 3’üncülüğü kazandı. 10 yaşında milli takıma davet edilen Emir Yiğit Birlik, Ankara'da düzenlenen şampiyonada da dereceler elde etti.

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'BÜTÜN ENGELLİ ARKADAŞLARIMI SPORA DAVET EDİYORUM'

Masa tenisini çok sevdiğini ve hedefinin 2032 Olimpiyatları'nda derece elde etmek olduğunu söyleyen milli sporcu Emir Yiğit Birlik, "Benim gibi bütün engelli arkadaşlarımı spora davet ediyorum. Sporda kendimi buluyorum. 2032 Olimpiyatları'na katılıp derece yapmayı hedefliyorum. Hafta sonu dışında özel bir şey olmadığı sürece 5 gün geliyorum. Burayı çok seviyorum. Hocamla antrenman yapıyorum. Arkadaşlarımla maç yapıyorum. Türkiye şampiyonluğunda derece yaptığım için milli takıma seçildim, oradan da maçlara gittim" dedi.

'HAYATI MASA TENİSİ'

Oğlunun sporla birlikte değişim yaşadığını anlatan Fatma Birlik ise "Üç çocuk annesiyim. Emir benim en küçük oğlum. Emir doğum esnasında beyin felci geçirdiğinden dolayı serebral palsi hastası. Yoğun günler ve yıllar geçirdik. Yürüyemiyordu, düşüyordu. Ama Emir'i engelini hissettirmeyerek büyüttük. Kendisiyle de çok barışık. Emir 3 yıl önce büyük bir ameliyat oldu, bacak kaslarını uzattılar. Hala haftanın 5 günü fizik alıyor. Önce çok içine kapanık bir çocuktu ameliyat sonrasında toparlamaya başladı. Her şeyi öğrendikten sonra masa tenisiyle tanıştık. Masa tenisine başladı. 3 ay sonra ilk derecesini elde etti ve Türkiye 3’üncüsü oldu. Derece almayı sürdürüyor. Birkaç ay sonra, milli takıma davet geldi. Bu kadar kısa sürede böyle bir davet gelmesine şaşırdık. Dünyada en küçük milli takıma başlamış paralimpik masa tenisçi olduğunu sonra öğrendik, bu unvanı hala taşıyoruz. Masa tenisi onun için tamamen farklı bir dünya oldu, yeni bir dünya oldu, çok seviyor, hayatı masa tenisi" ifadelerini kullandı.

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HEDEF 2032 OLİMPİYATLARI

Paralimpik milli takım antrenörü Furkan Mete Yiğit de Emir Yiğit Birlik ile 2 yıl önce tanıştıklarını belirterek, "İlk olarak deneme dersi yaptık ve sonra sevdi. O günden itibaren neredeyse her gün 2-3 saat antrenman yapıyor. Yazları 6 saate çıkartıyoruz. Çok hırslı bir çocuk ve bu hırsı daha da motive ediyor ve başarıya ulaşıyoruz. 3-4 ay önce Ankara'da Türkiye şampiyonası oldu. Orada Türkiye şampiyonu oldu. Mixlerde 2’nci, teklerde ise Türkiye 3’üncüsü oldu. Çok azimli ve hırslı bir çocuk olduğu için başarıya ulaşmak daha kolay oluyor. Emir'le birlikte hedefimiz 2032 Olimpiyatları'na katılmak ve yapabileceğimiz en iyi başarıya ulaşmak" diye konuştu.