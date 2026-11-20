Toplantıda, yükseköğretim sistemindeki güncel gelişmeler, üniversitelerin akademik ve kurumsal hedefleri ile yükseköğretimin geleceğine ilişkin konular ele alındı.

Kaçar, görüşmede üniversitenin akademik faaliyetleri, bilimsel araştırmaları, eğitim öğretim çalışmaları ve devam eden projeleri hakkında Özvar'a bilgi verdi.

Özvar, Ege Bölgesi Üniversiteleri Birliğinin kuruluş toplantısına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Muğla'da MSKÜ Rektörlüğünü ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar ile bir araya geldi.

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