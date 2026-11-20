Sungur Mahallesi’nde seyir halindeki bir otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurup, indi. Kısa sürede büyüyen alevler, aracı sardı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç demir yığınına döndü.

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