İncelemeler kapsamında, kanalda su kirliliğine ilişkin aylık olarak gerçekleştirilen su analizlerinin sonuçları değerlendirildi. Yapılan görüşmede mevcut su kalitesi, kirliliğin çevresel etkileri ve alınması gereken önlemler ele alındı.

Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Muğla Mavi Bayrak Koordinatörü Gürcan Kaya ve SARÇED (Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi Erol Çalık ile birlikte Sarısu Kanalı’nda incelemeler gerçekleştirdi.

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