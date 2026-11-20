Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, COP31 kapsamında İspanya Pavilyonu’nda düzenlenen oturumda Akdeniz kentlerinin iklim değişikliğiyle mücadelede ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Su güvenliği, deniz ekosistemlerinin korunması ve temiz enerji yatırımlarına dikkat çeken Başkan Aras, Muğla’da yürütülen çalışmaları uluslararası katılımcılarla paylaştı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında uluslararası temaslarını sürdürdü. Başkan Aras, İspanya Pavilyonu’nda gerçekleştirilen ‘Ortak Risklerden Ortak Eyleme: Dirençli Bir Akdeniz İnşa Etmek’ başlıklı oturuma katılarak Muğla’nın iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını ve Akdeniz kentlerinin karşı karşıya olduğu ortak sorunları değerlendirdi.

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ICLEI Brüksel Ofisi Politika ve Savunuculuk Sorumlusu Gökşen Şahin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, UNDP Türkiye Proje Yöneticisi Ali Cem Deniz, Akdeniz Gençlik Konseyinden Donia Elkhateeb ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünden Emine Aydınoğlu da konuşmacı olarak yer aldı.

Başkan Aras: "Akdeniz’in geleceği için birlikte hareket etmeliyiz"

Akdeniz havzasının iklim değişikliğinin etkilerine karşı hassas bölgeler arasında bulunduğuna dikkat çeken Başkan Aras, kentlerin su kaynaklarının korunması, deniz kirliliğinin önlenmesi ve temiz enerjiye geçiş konularında ortak projeler geliştirmesi gerektiğini belirtti.

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Muğla’nın turizm sezonunda önemli ölçüde artan nüfusunun su kaynakları ve altyapı üzerinde ilave yük oluşturduğunu ifade eden Aras, iklim finansmanı ve altyapı yatırımlarında yalnızca yerleşik nüfusun değil, mevsimsel nüfus hareketliliğinin de dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

62,9 milyon avroluk su altyapısı yatırımını anlattı

Muğla’da su güvenliğini güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmaları paylaşan Başkan Aras, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğiyle Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde yürütülen 62,9 milyon avroluk su altyapısı yatırım programına değindi. Mevcut su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve şebekelerdeki kayıpların azaltılmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirten Aras, iklim değişikliğine karşı dirençli kentler oluşturulmasında altyapı yatırımlarının önemine dikkat çekti.

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Denizlerin korunmasından temiz enerjiye Muğla’nın çalışmaları paylaşıldı

Oturumda Muğla’nın deniz ekosistemlerini korumaya yönelik uygulamaları da gündeme geldi. Başkan Aras, Bodrum ve Gökova'da deniz çayırlarının haritalandırılması, Derya elektronik izleme sistemiyle deniz kirliliğinin denetlenmesi ve çevre dostu denizcilik uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Muğla’nın 2050 yılı karbon nötr kent hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Aras, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir ulaşım yatırımlarının da bu hedefin önemli parçaları olduğunu ifade etti.

Başkan Aras, COP31’de uluslararası temaslarını sürdürdü

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Başkan Aras, COP31 programı kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi daire başkanlarıyla birlikte farklı ülke ve kuruluşların pavilyonlarını da ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kentleşme ve yerel yönetimlerin uluslararası iş birlikleri konuları öne çıktı.

Başkan Aras: "İklim mücadelesinde kimse geride bırakılmamalı"

İklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca çevresel hedeflerden ibaret olmadığını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bilimsel verilerin yerel yönetimlerin kararlarına yön vermesi ve uluslararası iş birliklerinin somut yatırımlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

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Muğla’nın bu alandaki deneyimlerini diğer Akdeniz kentleriyle paylaşmaya hazır olduğunu ifade eden Başkan Aras, "İklim eylemi; daha temiz ulaşım, güvenilir su hizmetleri, daha düşük enerji maliyetleri ve daha sağlıklı kamusal alanlarla insanların yaşamını iyileştirmeli. Kimse geride bırakılmamalı" dedi.