Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Öğrencileri Birliği üyesi öğrenciler tarafından meme ve prostat kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bilgilendirme standı kuruldu.

Toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara meme ve prostat kanseri hakkında bilgi verildi. Öğrencilere ait bilgilendirme çalışmasında erken tanının önemi, düzenli sağlık kontrolleri ve kanser tarama yöntemleri hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

Etkinlikte ayrıca vatandaşlara kanser taramalarını yaptırabilmeleri için Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), aile sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezlerine başvurabilecekleri hatırlatıldı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi adına standı ziyaret eden Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ercan Saruhan, öğrencilerden yürütülen farkındalık çalışması hakkında bilgi aldı. Toplumda sağlık bilincinin geliştirilmesine katkı sunan etkinlikte emeği geçen öğrencilere teşekkür edilirken, meme ve prostat kanserinde erken tanı ve düzenli sağlık kontrollerinin önemi bir kez daha vurgulandı.