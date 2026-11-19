Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrencileriyle bir araya gelerek modern antrenörlük stratejileri hakkında bilgi verdi.

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi tarafından kariyer söyleşileri kapsamında düzenlenen "Analizden Sahaya: Modern Antrenörlük Stratejileri" başlıklı etkinlik, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Kemal Göral'ın yaptığı etkinlikte konuşan Koşukavak, modern futbolun değişen dinamikleri, antrenörlük anlayışındaki gelişmeler, maç ve rakip analizi, taktiksel planlama ve saha içi uygulamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

REKLAM

Teknik direktörlük kariyerinden örnekler paylaşan Koşukavak, futbolda başarının yalnızca saha içindeki performansla sınırlı olmadığını, analiz, strateji, disiplin ve doğru oyuncu yönetiminin de önemli olduğunu anlattı.

Muğlaspor'un gelişim sürecine de değinen Koşukavak, profesyonel futbolun gerektirdiği çalışma disiplini, takım yönetimi ve sürdürülebilir başarı konularındaki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Söyleşinin ardından öğrenciler, merak ettikleri soruları Koşukavak'a yönelterek teknik direktörlük mesleği ve profesyonel futbolun işleyişi hakkında bilgi aldı.

Program, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın'ın Koşukavak'a plaket ve teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.