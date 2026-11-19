Milas açıklarında teknede mahsur kalan balıkçı kurtarıldı
Muğla'nın Milas ilçesi Bozbük açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen balıkçı teknesindeki 1 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla’nın Milas ilçesi Bozbük açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen balıkçı teknesindeki 1 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bozbük açıklarında içerisinde 1 kişinin bulunduğu balık avlama teknesinin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekiplerin başlattığı kurtarma çalışması sonucunda teknedeki şahıs Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Arızalı balıkçı teknesi ise ekipler tarafından Yıldız Koyu’na güvenli şekilde yanaştırıldı.
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