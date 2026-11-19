Muğla'nın Fethiye ilçesinde eşini tüfekle vurarak iki bacağından yaralayan sanığın yargılandığı davada, saldırı sonucu sakat kalan kadın tekerlekli sandalyeyle mahkemeye geldi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, daha önce tedavi süreci nedeniyle katılamayan Hatice K. bu kez ailesinin yardımıyla tekerlekli sandalyede getirildi. Duruşmada tutuklu sanık Veli K., taraf avukatları, kadın derneklerinin temsilcileri ve siyasi partilerin kadın kolları üyeleri de hazır bulundu. Mahkemede dinlenen Hatice K., sanık Veli K. ile Seydikemer'in Kadıköy Mahallesi'nde tanıştıklarını ve tanışmalarından yaklaşık bir buçuk yıl sonra evlendiklerini söyledi. Evliliğin ardından eşinin kıskançlık krizlerinin başladığını belirten Hatice K., ekonomik sorunlar nedeniyle sık sık tartıştıklarını ve şiddete maruz kaldığını öne sürdü.

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Olay gününü anlatan Hatice K., "Olaydan bir gün önce barışmak istedi. Ben de polisi arayarak şikayetçi oldum ve uzaklaştırma kararı talep ettim. Ancak hafta sonuna denk geldiği için kararı alamadım. Cumartesi günü ortak bir arkadaşımız beni arayarak ‘Veli seni vurmaya gelecek’ diye uyardı. Bunun üzerine kalabalık bir ortama gelmeyeceğini düşündüğüm için tanıdığım bir kişinin iş yerine gittim. Veli de buraya geldi. Arabadan tüfekle indi. Ne olduğunu anlayamadan şoke oldum ve iş yerinin içine kaçmaya başladım. Kapıyı kapattım ancak zorlayarak açtı. Ardından beni tüfekle vurdu. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

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Sanık avukatının daha önce gazinoda çalışıp çalışmadığı yönündeki sorusuna Hatice K., "Hayır" yanıtını verdi. Kumar oynayıp oynamadığı sorulduğunda ise Hatice K., "Kendi işlettiğimiz kahvede ve Veli ile birlikte oynuyordum" ifadelerini kullandı.

Sanık suçlamaları reddetti

Eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Veli K. ise suçlamaları kabul etmedi. Kendisinin 48 yaşında olduğunu ve bu olaya kadar kimseye zarar vermediğini öne süren Veli K., Hatice K. ile bir gazinoda tanıştıklarını, daha sonra birlikte kumarhanelere gittiklerini iddia etti. Hatice K.'nin kendisini 15 milyon lira dolandırdığını iddia eden sanık, eşinin alkol kullandığını, kumar oynadığını ve başka kişilerle görüştüğünü ileri sürdü.

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Hatice K. için 500 koyun sattığını ifade eden Veli K., "Ben onu asla öldürmeyi düşünmedim. Cezam bitince Hatice'nin hayatını kolaylaştırmak için ona yine para yollayacağım" dedi.

Tutukluluğunun devamına karar verildi

Tarafların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık Veli K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 20 Ocak 2027 tarihine ertelendi.

"En ağır cezayı almasını istiyorum"

Duruşma sonrasında açıklama yapan Hatice K., boşanmak istediği için öldürülmek amacıyla vurulduğunu ve saldırı sonucunda sakat kaldığını belirterek, "O caninin en ağır cezayı almasını istiyorum. Tek isteğim bu" ifadelerini kullandı.

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Hatice K.'nin annesi Ayşe Mumcuoğlu da, "Benim çektiğim acıyı hiçbir anne çekmesin. Bunu çekmeyen bilemez. Bu cezanın emsal olmasını istiyorum" dedi.

Hatice K.'nın avukatı Alev Öztürk ise, yargılamanın kasten öldürmeye teşebbüs suçlaması üzerinden devam ettiğini belirtti.

Fethiye'de 24 Ocak'ta, 43 yaşındaki Hatice K., boşanma aşamasında olduğu 46 yaşındaki eşi Veli K.'nin av tüfeğiyle düzenlediği silahlı saldırıda iki bacağından yaralanmıştı. Tuzla Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin önünde yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Veli K. tutuklanmıştı. Sanık, Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanıyor.