Prof. Dr. Turhan Kaçar’ın yeniden rektör olarak atanması, MSKÜ’nün eğitimöğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal katkı alanlarındaki çalışmalarının yeni dönemde de devam etmesi açısından önem taşıyor.

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