Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelerek teknik direktörlük kariyerini, futbol anlayışını ve mesleki tecrübelerini anlattı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen program, Prof. Dr. Kemal Göral'ın moderatörlüğünde düzenlendi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sunumda Koşukavak, futbolculuktan teknik direktörlüğe uzanan kariyer yolculuğunu ve mesleki gelişim sürecinde yaşadığı zorlukları paylaştı.

Teknik direktörlük kariyerine yardımcı antrenör olarak başladığını belirten Koşukavak, 2004 yılında Ankara Spor'un Süper Lig'e yükseldiği dönemde asistan antrenör olarak görev yaptığını ifade etti. Futbol oynamak ile futbol oynatmanın birbirinden farklı olduğunu zaman içerisinde öğrendiğini dile getiren Koşukavak, teknik direktörlük için çok sayıda parametrenin yönetilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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'12 Yıl yardımcı antrenörlük yaptım'

Teknik direktörlüğe geçiş sürecinde kendisini sürekli geliştirdiğini anlatan Koşukavak, dönemin önemli teknik direktörlerini gözlemleyerek kendi teknik direktörlük modelini ve futbol felsefesini oluşturduğunu söyledi.

Koşukavak, "Futbolu bıraktıktan sonra çok hızlı bir şekilde teknik direktör olmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bir işin çırağı olmadan ustası olunmuyor. Ben 12 sene asistanlık yaptım. Kendimi hazır hissettiğim, bütün konulara hakim olduğumu düşündüğüm gün tek başıma çalışmaya karar verdim" dedi.

Altay'da kısa bir dönem görev yaptıktan sonra İstanbulspor'a geçtiğini belirten Koşukavak, burada oldukça zor şartlarla mücadele ettiğini ve kariyerinin önemli dönüm noktalarından birini yaşadığını kaydetti.

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'İstanbulspor benim kırılma noktam oldu'

İstanbulspor'daki döneminin kendisi açısından büyük bir tecrübe olduğunu vurgulayan Koşukavak, takımın imkanlarının kısıtlı olduğunu ve başarılı olmak için yoğun çaba gösterdiğini belirtti. Koşukavak, "Şartlar çok zordu, kadromuz küçüktü. Başarılı olmam gerekiyordu. Kulübün hedefi takımın ligde kalmasıydı. Çok şükür, takımı bir üst lige çıkararak şampiyon yaptık. İstanbulspor benim kırılma anım oldu" ifadelerini kullandı.

'Futbol sadece atletizm değil, bir oyundur'

Futbol anlayışına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Koşukavak, antrenmanlarda yalnızca fiziksel ve atletik çalışmaların yeterli olmadığını, oyunun taktiksel yönünün de büyük önem taşıdığını söyledi.

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Futbolun bir oyun olduğunu ve bu oyunun kendi içerisindeki ayrıntılarının doğru şekilde çalışılması gerektiğini vurgulayan Koşukavak, taktiksel farklılıklar oluşturarak oyun içerisinde fark oluşturmaya odaklandığını anlattı. Özellikle 2016 yılında uyguladığı farklı antrenman ve taktiksel yöntemlerle dikkat çektiğini belirten Koşukavak, bu çalışmaların İstanbul'da tanınmasına katkı sağladığını ifade etti.

İstanbulspor'un ardından Gaziantep'te görev yaptığını aktaran deneyimli teknik adam, kariyerindeki zorlu süreçlerin kendisini geliştirdiğini dile getirdi.

'İşimle yaşadım, çok çalıştım'

Başarının temelinde çalışmanın, mesleğe bağlılığın ve sürekli öğrenmenin bulunduğunu belirten Koşukavak, futbolu hayatının merkezine koyduğunu söyledi.

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Mesleğine duyduğu bağlılığı günlük yaşamından örneklerle anlatan Koşukavak, bir kafede otururken bile oyuncularını beklediği sırada taktik çalışmalar yaptığını belirterek, "Çok çalıştım, evet çalışmadan olmuyor. Biraz da Allah yardım etti. Ama işime çok sadakatliydim. Bu oyun sahasıyla yaşadım. İzmir'de sürekli gittiğim bir kafede, daha sipariş vermeden 'Hocam, oyuncular geldi' diyerek şekerleri getiriyorlardı. Çünkü ben birisini beklerken bile taktik çalışıyordum" diye konuştu.

Program, öğrencilerin futbol ve teknik direktörlük mesleğine ilişkin deneyimlerini dinlemesi ve Koşukavak'ın kariyer yolculuğuna dair paylaşımlarıyla sona erdi.