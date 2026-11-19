2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta evinde Kütahyaspor'u 2-1 yenen Fethiyespor düşme hattından uzaklaştı. Play-Off'u hedefleyen rakibi karşısında uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen sonuca gitmeyi başaran lacivert-beyazlılar maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Kritik galibiyetle 11 puana yükselen Fethiyespor, 12'nci sıraya yükseldi. Fethiyespor son iki iç saha maçını da kayıpsız geçti. Önceki hafta evinde Adana 01 FK'yı 2-1 yenen Muğla temsilcisi Kütahyaspor müsabakasında da kayıp yaşamadı.

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