Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kent merkezlerinden kırsal mahallelere kadar ulaşım altyapısını güçlendirmek, mevcut yolların standardını yükseltmek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla yol yatırımlarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından son üç yılda gerçekleştirilen sathi kaplama ve yol genişletme çalışmalarının kilometre bazındaki toplamı 758,15 kilometreye ulaştı.

Üç yılda 724,15 kilometre sathi kaplama

Fen İşleri Dairesi ekipleri, il genelinde ihtiyaç ve yol durumuna göre belirlenen güzergâhlarda 2024 yılında 188,75 kilometre sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar 2025 yılında 246,40 kilometreye yükselirken, 2026 yılında ise 289 kilometrelik yol sathi kaplamayla yenilendi. Böylece 2024, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde toplam 724,15 kilometre sathi kaplama çalışması tamamlandı. Sathi kaplama yapılan yol uzunluğunun her yıl artması da Büyükşehir Belediyesinin yol bakım ve yenileme programındaki artışı ortaya koydu.

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5 ilçede yollar genişletildi

Büyükşehir Belediyesi, mevcut yolların fiziki şartlarını iyileştirmek ve ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla yol genişletme çalışmalarını da sürdürdü. 2024 yılından bu yana gerekli kamulaştırma, izin ve tahsis süreçleri tamamlanan güzergâhlarda Bodrum’da 7,5 kilometre, Yatağan’da 15 kilometre, Ortaca’da 1,5 kilometre, Menteşe’de 1,5 kilometre ve Milas’ta 8,5 kilometre olmak üzere toplam 34 kilometrelik yol genişletme çalışması gerçekleştirildi.

Bu çalışmalarla mevcut güzergâhların ulaşım standardının yükseltilmesi, trafik akışının daha güvenli hale getirilmesi ve özellikle yoğun kullanılan bölgelerde ulaşım konforunun artırılması hedeflendi. Muğla Büyükşehir Belediyesinin 20242026 yılları arasında gerçekleştirdiği sathi kaplama ve yol genişletme çalışmalarının toplam uzunluğu 758,15 kilometre oldu.

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Yol programı 2027’de de sürecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2027 yılında da ulaşım altyapısına yönelik çalışmalarını sürdürecek. Gerekli izin, kamulaştırma ve tahsis süreçleri tamamlanan güzergâhlarda yol genişletme çalışmaları yürütülürken, ihtiyaç tespit edilen bölgelerde sathi kaplama uygulamalarına devam edilecek.

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ile kırsal mahalleler arasındaki ulaşım standartlarını yükseltmeye yönelik yol programını il genelinde sürdürecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yol yatırımlarını sadece yapılan asfaltın ya da yenilenen güzergâhın uzunluğuyla değerlendirmediklerini, tamamlanan her kilometrenin bir mahallenin ilçe merkezine, bir üreticinin tarlasına, çocuklarının okuluna ve vatandaşların sağlık hizmetlerine daha güvenli ulaşabilmesi anlamına geldiğini açıkladı. Başkan Aras, son üç yılda gerçekleştirilen sathi kaplama ve yol genişletme çalışmalarının toplam uzunluğunun Muğla’dan İstanbul’a uzanan mesafeye yaklaşması, sahada ortaya koyulan çalışmanın ölçeğini gösterdiğini belirtti.