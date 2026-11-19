Muğla’nın Marmaris ilçesinde Uzunyalı sahilinde kıyıya vuran caretta caretta, inceleme yapılmak üzere DEKAMER yetkililerine teslim edildi.

Marmaris’in Siteler Mahallesi Uzunyalı sahilinde vatandaşlar tarafından kıyıya vurmuş halde bir Caretta caretta deniz kaplumbağası bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, kaplumbağayı Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine teslim edilmek üzere sahilden aldı. Kaplumbağanın dışarıdan yapılan ilk gözlemde ölüm nedenine ilişkin belirgin bir bulguya rastlanmadığı, kesin nedenin yapılacak incelemelerin ardından anlaşılabileceği belirtildi. Uzunyalı sahilinde geçtiğimiz günlerde de ölü caretta caretta deniz kaplumbağaları bulunmuştu. Bölgede benzer vakaların yeniden yaşanması dikkat çekerken, deniz kaplumbağasının ölüm nedeninin DEKAMER tarafından yapılacak incelemeler sonucunda netleşmesi bekleniyor.