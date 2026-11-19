Muğla’nın Menteşe ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında otomobilin ön bölümü kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Yangın, Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi 266. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki otomobilden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alev alan otomobile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangın sonucunda otomobilin motor bölümü, ön iki lastiği ve ön camı tamamen yanarak hasar gördü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.