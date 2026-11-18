Olay, Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan belediye otobüsü, akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptı. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Maddi hasarla atlatılan kazada, muhtemel bir tehlikeye karşı ekipler tarafından güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin bölgedeki bekleyişi sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.