Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki göçmen çocuk için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mazı Mahallesi Kissebükü Koyu'nda çıkış hazırlıklığındaki düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından fark edildi. Yapılan çalışma sonucunda ekipler, toplamda 17 düzensiz göçmeni yakaladı. İhbarın ardından karadan da jandarma ekipleri bölgeye geldi. Yakalanan düzensiz göçmenlerden biri, 3 yaşındaki kız çocuğunun kayıp olduğunu söylemesi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bölgede dron destekli arama kurtarma çalışmaları yapılıyor.

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Ayrıca gruplar halinde ormanlık alanda saklanan diğer düzensiz göçmenler de termal dron yardımıyla tespit edilerek yakalanıyor. Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.