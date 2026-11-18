Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Yatağan’ın Köklük Mahallesi’nde sık sık arızalanan 1.200 metrelik terfi hattı yenilenerek Köklük ve Eskihisar mahallelerinde yaşanan su arzı sorunlarına kalıcı çözüm getiriliyor.

Sık arızalanan hat yenilenerek sorunlar gideriliyor

MUSKİ ekiplerinin bölgede yaptığı incelemelerde, mevcut terfi hattında ortalama haftada iki kez arıza meydana geldiği tespit edilmişti. Kullanım ömrünü tamamlayan hattaki arızalar, işletme süreçlerinde aksamalara neden olurken mahallelerin içme suyu ihtiyacının karşılanmasını da güçleştiriyordu. Vatandaşların talepleri ve teknik ekiplerin saha tespitleri doğrultusunda 1.200 metre uzunluğundaki hattın yenilenmesine karar verilmişti. Yenileme çalışmasının 600 metrelik bölümü tamamlanırken kalan kısmın da yaklaşık 10 gün içerisinde bitirilerek hattın yeniden işletmeye alınması hedefleniyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla Köklük ve Eskihisar mahallelerinde yaşanan su arzı sorunlarının, kesintilerin ve kayıp kaçakların en aza indirilmesi sağlanacak.

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MUSKİ Genel Müdürlüğü Menteşe İşletme Şube müdürü Çağlar İlhan, "Yatağan ilçesi Köklük Mahallesi Ermenderesi kaynaklarından Eskihisar ve Köklük mahallelerine su iletimini sağlayan mevcut terfi hattının işletme ömrünü tamamlaması sebebiyle revize çalışmalarına başlanmıştır. Yürütülen bu çalışma kapsamında yaklaşık 600 metrelik kısmı tamamlanmıştır. Toplamda bu hattın uzunluğu 1200 metre olarak planlanmıştır. Yaklaşık 10 günlük süre içerisinde bu hattın imalatı tamamlanarak işletmeye alınması düşünülmektedir. Bu çalışma sonucunda Köklük ve Eskihisar mahallelerimizde yaşanan su arıza problemi, su kesintileri ve kayıp kaçaklar minimum seviyelere indirilerek sorun giderilecekti" dedi.

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Köklük Mahallesi sakini Duray Kızılcan, "Bu patlak her zaman oluyordu zaten. Muhtarımıza devamlı şikayette bulunuyorduk. Allah razı olsun sesimizi duydular, geldiler, yapıyorlar. Memnun kaldık. Hizmet hizmettir. Teşekkür ederiz herkese, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere. Bütün ekibe çok teşekkür ederiz" dedi.