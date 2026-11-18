Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde geleneksel olarak sürdürülen kitap kulübü etkinlikleri, Bodrum’da yaşayan kitapseverleri bir araya getirmeye devam ediyor.

Turgutreis Mahallesi’nde yer alan Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Bodrum Belediyesi Kitap Kulübü’nün bu ayki buluşmasında, edebiyat dünyasının önde gelen eserlerinden biri olan Emile Ajar’ın gerçek adıyla Romain Gary'nin yazdığı "Onca Yoksulluk Varken" adlı kitabı incelendi. Kitabın merkezinde yer alan yoksulluk, sevgisizlik, yalnızlık ve insan ilişkileri gibi temalar tüm yönleriyle ele alındı. Etkinlikte katılımcılar, eser üzerinden toplumsal vicdanı, sevginin iyileştirici gücünü ve hayatın zorlukları karşısında kurulan dayanışma köprülerini katılımcı bir sohbet eşliğinde değerlendirdi. Bodrum Belediyesi Kitap Kulübü üyeleri, bir daha ki buluşma için seçtikleri Magda Szabo’nun "Kapı" adlı eserini inceleyerek 12 Aralık 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde tekrar bir araya gelecek. Edebiyatın birleştirici gücüyle kitapseverleri buluşturan etkinlik, önümüzdeki aylarda da farklı eser incelemeleri ve zengin içeriklerle devam edecek. Bodrum Belediyesi Kitap Kulübü etkinliklerine katılmak isteyenler, belediyenin telefon numarasını arayarak dahili 4606’dan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçip bilgi alabilir.