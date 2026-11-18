Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7 motoryatın yanarak battığı olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu ortaya çıktı.

21 Mart 2026 günü Ramazan Bayramı'nın ikinci günü gece saatlerinde, Yalıkavak Marina'da çıkan yangında boyları 20 ila 30 metre arasında değişen 7 motoryat yanarak batmış, bir motoryat da hafif hasar almıştı. Yangının ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda başsavcılık, yangının nedenlerini ve ayrıntılarını incelemek üzere bir bilirkişi heyeti görevlendirdi. Heyetin bölgede yaptığı detaylı incelemelerin ardından rapor hazırlandı. Gemi mühendisi, elektrik mühendisi ve makine mühendisinin de yer aldığı 4 kişilik heyetin hazırladığı raporda, yangının saat 03.32'de "Sisu" isimli teknede başladığı ve bölgedeki kuvvetli rüzgarın etkisiyle yan yana bağlı diğer teknelere sıçradığı belirtildi. Yangın sırasında "Sisu" isimli teknede bulunan S.B.'nin, patlama sesine uyandığı ve makine dairesinden duman geldiğini gördüğü yönündeki beyanına yer verilen raporda, teknenin motor ve jeneratörlerinin periyodik bakımlarının olaydan bir hafta önce tamamlandığı ifade edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Bodrum Yalıkavak ölçüm istasyonu verilerine göre, yangın anı ve devamında olay mahallinde 67 bofor şiddetinde karayel yönünden fırtınamsı rüzgarın etkili olduğu kaydedilen raporda, bu durumun müdahaleyi zorlaştırdığı, "Sisu" isimli teknenin ağır hasar görerek batması nedeniyle yangının çıkış nedeninin şüpheye mahal bırakmaksızın tespit edilemediği aktarıldı.

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Müdahale süreci ve kamera kayıtları

Bilirkişi heyetinin güvenlik kamerası görüntü çözümlemelerine göre, saat 03.43 sıralarında güvenlik görevlilerinin şiddetli rüzgar nedeniyle yangın tüplerini alevlere sıkamadığı, yangının bu sırada diğer teknelere zarar vermeye başladığı tespit edildi. İtfaiye ekiplerinin saat 03.48'de bölgeye ulaşarak söndürme çalışmasına başladığı belirtilen raporda, marina personelinin yangın başladıktan 19 dakika sonra saat 03.51'de yangın hortumu donatımını tamamlayarak müdahaleye başladığı kaydedildi. Ayrıca saat 03.52'de "Iceberg" isimli teknede bulunan 2 kişinin iskeleye atladığı, yangının ise saat 07.00'de tamamen kontrol altına alındığı bildirildi.

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Hasar tespiti ve teknelerin güncel değerleri

Raporda, yangın nedeniyle rıhtımda oluşan hasarın giderilme bedelinin 33 ila 37 milyon lira arasında olduğu, hasar gören "Breeze" isimli teknenin onarım maliyetinin ise 200 bin Avro olarak değerlendirildiği ifade edildi. Yangında ağır hasar alarak batan ve kullanılmaz hale gelen teknelerin güncel değerleri ise Sisu 95 milyon lira, Siesta 4 milyon sterlin, Floating Asset 2 milyon avro, Cher 960 bin sterlin, Lulu D'Angel 620 bin avro, Iceberg 480 bin dolar, Dad's Toy 1 milyon 750 bin lira olarak sıralandı. Raporun 6 maddelik sonuç bölümünde, marinanın yangın donanımı ve planına uygun olduğu ancak yangının çıktığı iskeledeki yangın dolabında planda görülen butonun bulunmadığı belirtildi. "Iceberg" isimli teknedeki iki kişinin herhangi bir ikaz olmaksızın kendi imkanlarıyla son anda kurtulduğu değerlendirildi.