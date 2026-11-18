Eğitim-Bir-Sen Bodrum İlçe Temsilciliği seçimleri öncesinde, okul müdürü Naim Uğur başkanlığında oluşturulan yönetim adayı ekip bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi Trafo Kafe'de düzenlenen toplantıda, 29 Kasım Pazar günü 10.00-17.00 saatlerinde Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi'nde yapılacak seçimler öncesinde gelecek dönemin hedefleri ve izlenecek yol haritası değerlendirildi.

Naim Uğur başkanlığındaki yönetim adayı kadroda Ahmet Karaboğa, Ferhat Tutucu, İlyas Yılmaz, Cengiz Vural, Özge Güney ve Raziye Güner yer aldı.

Aday ekip, Eğitim-Bir-Sen'in hak, adalet, demokrasi ve dayanışma ilkeleri doğrultusunda katılımcı, şeffaf ve çözüm odaklı bir sendikal anlayışı benimsediklerini belirtti.

REKLAM

Toplantıda, eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerinin korunması, üyelerle iletişimin geliştirilmesi ve ortak aklın karar süreçlerinde etkin kılınması konuları ele alındı.

Adaylar, ayrıştırıcı değil birleştirici, sorunları erteleyen değil çözüm üreten ve öğretmenlerle tüm eğitim çalışanlarının yanında duran güçlü bir sendikal yapı oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.