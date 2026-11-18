Bodrum 1925 Spor Kulübünün altyapısında forma giyen 3 futbolcu, 14 Yaş Altı (U14) Milli Takım seçmeleri kapsamında oluşturulan Muğla İl Karması kadrosuna davet edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cesim Burak Aydın, Mert Aydoğan ve Miraç Kızılkaya, performanslarıyla dikkati çekerek 22 kişilik Muğla İl Karması kadrosunda yer aldı.

Altyapı kategorilerinde son 5 sezondur üst üste Türkiye finallerine katılarak Bodrum ve Muğla'yı temsil eden Bodrum 1925 Spor Kulübü, bu başarıyla milli takım oyuncu havuzuna da futbolcu kazandırdı.