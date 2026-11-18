Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31’e katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, farklı kurum ve kuruluşların düzenlediği oturumlarda yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadelede üstlendiği role dikkat çekti.

Başkan Aras; İLBANK tarafından düzenlenen ‘Yerelden Küresele: Dirençli Şehirler İçin Ortak Çözümler’ panelinde kentlerin altyapı ve finansman ihtiyaçlarını, Akdeniz Pavilyonu’nda mavi karbon ekosistemlerinin korunmasını, UCLG Pavilyonu’nda ise gençlerin iklim politikalarına katılımını değerlendirdi.

Turizm kentleri için gerçek hizmet nüfusu vurgusu

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İLBANK tarafından düzenlenen panelde konuşan Başkan Aras, Muğla’nın yerleşik nüfusunun 1,1 milyonu aşmasına rağmen turizm sezonunda hizmet verilen nüfusun 7 milyona kadar çıktığına dikkat çekti. Turizm kentlerinin altyapı yatırımları ve finansman modellerinin planlanmasında yalnızca yerleşik nüfusun değil, gerçek hizmet nüfusunun da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Başkan Aras, Muğla’nın su güvenliğini güçlendirmek amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğiyle yürütülen 63 milyon avroluk MUSKİ Kayıp ve Kaçakların Önlenmesi Projesi ile Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz hattındaki su altyapısının yenileneceğini söyledi. Yaklaşık 50 milyon avroluk Ekinanbarı Desalinasyon Tesisi ile de Milas ve Bodrum’a yılda yaklaşık 20 milyon metreküp ilave içme ve kullanma suyu sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

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İklim yatırımlarının hayata geçirilmesinde ulusal kurumlar, uluslararası finans kuruluşları ve yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin önemine değinen Başkan Aras, Muğla’da düzenlenen Akdeniz İklim Zirvesi sonunda 50 yerel yönetim ile bölgesel ve uluslararası kuruluşun imzaladığı Muğla Deklarasyonunun da ortak mücadele açısından önemli bir irade ortaya koyduğunu ifade etti.

Muğla’nın mavi ekosistem çalışmaları COP31 gündeminde

Başkan Aras, 17 Kasım’da Akdeniz Pavilyonunda WWF ve IUCN Akdeniz İşbirliği Merkezi tarafından düzenlenen, mavi karbon ekosistemlerinin korunması ve finansmanına odaklanan etkinlikte de Muğla’nın denizlerini korumaya yönelik çalışmalarını anlattı.

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Deniz çayırlarının karbon depolama, denizel biyoçeşitliliğin korunması ve kıyı erozyonunun azaltılması açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Aras, Bodrum Yarımadası çevresindeki yaklaşık 250 kilometrelik kıyı şeridinde yürütülen deniz çayırı haritalama çalışmalarının 2027 ve 2028 yıllarında Muğla kıyılarının tamamına yayılmasının hedeflendiğini söyledi.

Bodrum, Milas, Marmaris, Ula ve Fethiye kıyılarında kurulan yapay zekâ destekli 15 Elektronik Gemi Denetim Sistemi hakkında da bilgi veren Başkan Aras, deniz kirliliğinin kaynağında tespit edilmesi ve önlenmesi için bilimsel çalışmalarla teknolojik uygulamaların birlikte yürütüldüğünü belirtti. Başkan Aras ayrıca önümüzdeki 12 ay içinde uluslararası kuruluşlarla birlikte deniz çayırlarının korunmasına yönelik bir pilot proje geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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Başkan Aras: "Gençler politikalarımızın aktif ortakları olmalı"

COP31’in 18 Kasım programında UCLG Pavilyonunda gerçekleştirilen ‘Gençlerin Sesi, Yerel Eylem: İklim Çözümlerine Toplumların Katılımı’ başlıklı oturuma katılan Başkan Aras, Avustralya ve Çin’den gençlerin iklim çalışmalarına ilişkin deneyimlerini dinledi.

Gençlerin iklim politikalarının yalnızca yararlanıcısı değil, karar alma ve uygulama süreçlerinin doğrudan bir parçası olması gerektiğini vurgulayan Başkan Aras, "Gençler, politikalarımızın yalnızca yararlanıcıları olmamalı; bu politikaların şekillendirilmesinde aktif ortaklarımız olmalıdır. Gençler olmadan gençler için iklim çözümleri üretemeyiz" dedi.

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Muğla’nın 2050 yılında karbon nötr ve iklime dirençli bir kent olma hedefinde gençlerin katılımını temel başlıklardan biri olarak gördüklerini belirten Başkan Aras, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi aracılığıyla gençlerin kent yönetimine, proje geliştirme süreçlerine ve çevre politikalarına doğrudan katılımını desteklediklerini ifade etti.

Başkan Aras, UCLG, MedCities, B40 ve Eurocities gibi uluslararası kent ağları üzerinden farklı ülkelerden gençlerin ortak projeler geliştirmesinin de önem taşıdığını belirterek, COP31’de kurulan iş birliklerinin yerel ölçekte somut çalışmalara dönüşmesi gerektiğini vurguladı.