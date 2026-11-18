2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fethiyespor, evinde Kütahyaspor'u 2-1 yenerek nefes aldı. Fethiyespor maçın 23'üncü dakikasında Burak Aydınlık'ın golüyle öne geçti ve devre arasına 1-0 üstün girdi. Ev sahibi takım, 51'inci dakikada Enes Şahin'in golüyle durumu 2-0 yaptı. Fethiyespor'da Şahan Akyüz, 57'nci dakikada kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. Konuk ekip Kütahyaspor, 79'uncu dakikada Sedat Cengiz'in ayağından farkı bire indirdi: 2-1. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, Fethiyespor müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Bu skorun ardından Fethiyespor, 11 puana yükselip düşme hattından uzaklaştı. Kütahyaspor ise 16 puanda kalıp 9'uncu sıraya geriledi.

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