TFF 2. Lig: Fethiyespor: 2 - Kütahyaspor: 1
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 12. haftasında Fethiyespor, sahasında Kütahyaspor'u 21 mağlup etti.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 12. haftasında Fethiyespor, sahasında Kütahyaspor'u 21 mağlup etti.
Stat: Fethiye İlçe
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Halil Aslandağ, Kenan Gende
Fethiyespor: Nurullah Aslan, Şahan Akyüz, Eren Erdoğan (Yusuf Türk dk. 81), Muhammed Akarslan (Cihan Kazan dk. 86), İrfan Akgün, Uğur Ayhan (Cengiz Demir dk. 60), Bora Aydınlık, Fatih Kurucuk, Alberk Koç, Deniz Erdoğan (Mert Apat dk. 82), Enes Şahin
Kütahyaspor: Boğaçhan Kazmaz, Emir Can Çelik, Berk Yıldız (Aykut Çift dk. 60), Fatih Somuncu, Serkan Köse, Çağrı Fedai (Halil İbrahim Sönmez dk. 46), Çınar Tarhan, Mehmet Yiğit, Burak Altıparmak (Burak Evren dk. 60), Şemsettin Ender Kılıç (Sedat Cengiz dk. 77), Semih Karadeniz
Goller: Bora Aydınlık (dk. 23), Enes Şahin (dk. 51) (Fethiyespor), Sedat Cengiz (dk. 79) (Kütahyaspor)
Kırmızı kart: Şahan Akyüz (dk. 57) (Fethiyespor)
Sarı kartlar: Uğur Ayhan, Bora Aydınlık, Nurullah Aslan (Fethiyespor), Halil İbrahim Sönmez, Serkan Köse (Kütahyaspor)
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