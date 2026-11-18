Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan 3 yaşındaki kayıp düzensiz göçmen çocuk için dron destekli arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, öğle saatlerinde Mazı Mahallesi Kissebükü Koyu'nda deniz yoluyla yasa dışı geçiş hazırlığında olan bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Düzenlenen operasyonda 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler arasındaki bir kadının, 3 yaşındaki kız çocuğunun kayıp olduğunu belirtmesi üzerine ekipler harekete geçti.

İhbarın ardından bölgeye Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma komando timleri, Sahil Güvenlik, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

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Sarp ve makilik arazide iz süren ekipler, arama faaliyetlerini termal dron desteğiyle sürdürdü. Termal dron ile yapılan taramalar sırasında arazide gruplar halinde saklandığı belirlenen diğer düzensiz göçmenlerin de yerleri tespit edilerek yakalandı.

Ekiplerin, kayıp 3 yaşındaki kız çocuğuna ulaşmak için bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.