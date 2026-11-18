Sürüklenen lastik bottaki 3 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 3 şahıs, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 3 şahıs, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Dün sabah erken saatlerde Yalıçiftlik açıklarında içerisinde 3 kişinin bulunduğu lastik botun arıza nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmanın ardından 3 kişi kurtarıldı, lastik bot güvenli şekilde Bodrum Gümrük İskelesi’ne getirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.