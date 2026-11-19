Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvan sağlığının korunması, kayıtlı hayvancılığın yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir hayvansal üretimin desteklenmesi amacıyla ilçe genelindeki küpeleme ve kimliklendirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Çalışmalar kapsamında işletmelerde bulunan kuzu ve oğlaklara kulak küpesi takılarak kimliklendirme işlemleri yapıldı. Küçükbaş hayvanların kayıt altına alınmasının hayvan hareketlerinin izlenebilirliği, hastalıkların önlenmesi ve kontrolü açısından önem taşıdığı belirtildi.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi ekipleri tarafından, 2026 Yılı Küçükbaş Hayvan Kimliklendirme Kampanyası kapsamında Dalaklı Mahallesi'ndeki küçükbaş hayvancılık işletmelerinde çalışma gerçekleştirildi.

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