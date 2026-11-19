Marmaris'te yaz sezonu bitti, temizlik çalışmaları sürüyor
Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sezonun sona ermesiyle birlikte halk plajında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarda rüzgar ve dalgaların kıyıya taşıdığı atıkların yanı sıra insan kaynaklı atıklar da toplandı.
Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sezonun sona ermesiyle birlikte halk plajında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarda rüzgar ve dalgaların kıyıya taşıdığı atıkların yanı sıra insan kaynaklı atıklar da toplandı.
Marmaris Belediyesi, kent genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Turizm sezonunun sona ermesiyle birlikte halk plajında çalışma gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, sahil şeridinde geniş kapsamlı temizlik yaptı. Ekipler tarafından Halk Plajı ve Uzunyalı’da yürütülen çalışmalarda rüzgar ve dalgaların etkisiyle kıyıya sürüklenen atıklar, denizden gelen doğal birikintiler ve insanlar tarafından bırakılan çöpler titizlikle toplandı. Sahil boyunca sürdürülen temizlik çalışmasıyla plaj, daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşturuldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.