Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sezonun sona ermesiyle birlikte halk plajında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarda rüzgar ve dalgaların kıyıya taşıdığı atıkların yanı sıra insan kaynaklı atıklar da toplandı.

Marmaris Belediyesi, kent genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Turizm sezonunun sona ermesiyle birlikte halk plajında çalışma gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, sahil şeridinde geniş kapsamlı temizlik yaptı. Ekipler tarafından Halk Plajı ve Uzunyalı’da yürütülen çalışmalarda rüzgar ve dalgaların etkisiyle kıyıya sürüklenen atıklar, denizden gelen doğal birikintiler ve insanlar tarafından bırakılan çöpler titizlikle toplandı. Sahil boyunca sürdürülen temizlik çalışmasıyla plaj, daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşturuldu.