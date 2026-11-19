Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2024-2026 yıllarında kent genelinde 724,15 kilometre sathi kaplama ve 5 ilçede 34 kilometre yol genişletme çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezi ve kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yol güvenliğini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 2024 yılında 188,75 kilometre, 2025'te 246,40 kilometre ve 2026'da 289 kilometre olmak üzere üç yılda toplam 724,15 kilometre sathi kaplama yapıldı.

Belediye ekipleri, gerekli kamulaştırma, izin ve tahsis süreçleri tamamlanan güzergahlarda yol genişletme çalışmaları da gerçekleştirdi.

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Buna göre Bodrum'da 7,5 kilometre, Yatağan'da 15 kilometre, Ortaca'da 1,5 kilometre, Menteşe'de 1,5 kilometre ve Milas'ta 8,5 kilometre olmak üzere toplam 34 kilometrelik yol genişletildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yol yatırımlarını yalnızca yenilenen güzergahların uzunluğuyla değerlendirmediklerini belirtti.

Tamamlanan her kilometrenin vatandaşların ilçe merkezlerine, üreticilerin tarlalarına, çocukların okullarına ve hastaların sağlık hizmetlerine daha güvenli ulaşması anlamına geldiğini ifade eden Aras, "Muğla çok geniş bir coğrafyaya sahip. Bu nedenle ihtiyaçları doğru belirleyerek kaynaklarımızı etkin kullanmaya ve ulaşım ağımızı adım adım güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.