Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında aracın motor bölümü, ön iki lastiği ve ön camı tamamen yandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

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