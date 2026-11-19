TFF U19 Gelişim Ligi 9'uncu Grup'ta mücadele eden Muğlaspor U19 Takımı, ilk yarının son haftasında sahasında ağırladığı Fethiyespor'u 3-1 mağlup ederek 25 puanla namağlup liderliğini sürdürdü. Düğerek Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini 3-1 yenen yeşil-beyazlılar, geride kalan 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek sezonun ilk devresini zirvede noktaladı. Rakip filelere 18 gol atan ve kalesinde yalnızca 6 gol gören Muğlaspor U19, ilk yarıda hem hücum hem de savunma hattında istikrarlı bir grafik çizdi.

SERDAR YILDIRIM: BİZLER İÇİN GURUR KAYNAĞI

Muğlaspor Futbol Altyapı Koordinatörü Serdar Yıldırım, takımın elde ettiği namağlup liderliğin gurur verici olduğunu belirterek altyapının temel misyonuna dikkat çekti. Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "U19 Takımımızın ilk devreyi namağlup lider tamamlaması bizler için büyük bir gurur kaynağı. Gençlerimiz mücadeleleri, disiplinleri ve takım ruhlarıyla bu başarıyı hak etti. Ancak altyapıdaki öncelikli hedefimiz yalnızca sportif başarı değil, A Takımımıza ve Türk futboluna nitelikli futbolcular kazandırmak. Altyapımıza her zaman destek veren Kulüp Başkanımız Sayın Menaf Kıyanç'a ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu başarıda emeği bulunan teknik ekibimizi ve futbolcularımızı kutluyorum."

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YUNUS EMRE SÜRMEN: ÖZVERİLİ ÇALIŞIYORUZ

Muğlaspor U19 Teknik Sorumlusu Yunus Emre Sürmen de sezonun ilk yarısındaki performanstan duydukları memnuniyeti dile getirerek ikinci devre için aynı ciddiyetle çalışacaklarını söyledi. Sürmen, şunları kaydetti: "Sezon başından itibaren disiplinli ve özverili bir çalışma süreci geçirdik. Futbolcularımız her karşılaşmada büyük bir mücadele ortaya koydu. 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlikle 25 puana ulaşarak ilk devreyi namağlup lider tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. İkinci devrede de aynı ciddiyetle çalışarak hem oyuncularımızın gelişimini sürdürmek hem de sezon sonunda hedefimize ulaşmak istiyoruz. Tüm futbolcularımı gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum."