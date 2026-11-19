Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından okul kantinlerinde gıda güvenilirliğinin sağlanması, hijyen kurallarının etkin şekilde uygulanması ve işletmecilerin bilinçlendirilmesi amacıyla okul kantini işletmecilerine yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Gerçekleştirilen toplantıda okul kantinlerinde güvenilir gıda sunumu, hijyen kuralları, gıda ürünlerinin muhafaza şartları ve ilgili mevzuata uygun uygulamalar hakkında işletmecilere bilgi verildi. Çocukların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının önemine dikkat çekilen toplantıda, kantin işletmecilerinin sorumlulukları ve dikkat etmesi gereken hususlar ele alındı. Muğla genelinde yürütülen gıda güvenilirliği çalışmaları kapsamında 2026 yılı içerisinde faaliyet gösteren 647 okul kantini ve yemekhanesine yönelik toplam 728 resmi kontrol ve denetim gerçekleştirildi. Öte yandan yılın ilk altı ayında düzenlenen 187 eğitim faaliyetiyle 5 bin 183 öğrenciye ulaşılarak gıda güvenilirliği ve gıda israfı konularında bilgilendirme yapıldı. Çocukların sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimlerinin sağlanmasının ortak sorumluluk olduğuna dikkat çekilirken, okul kantinlerinde hijyen ve gıda güvenilirliğine yönelik eğitim, kontrol ve denetim çalışmalarının önem taşıdığı vurgulandı.