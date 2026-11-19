TRENDYOL 1'inci Lig'de milli aranın ardından 23 Kasım Pazartesi günü evinde Artı Değer Van Spor'la karşı karşıya gelecek Bodrum Futbol Kulübü'nde Brezilyalı santrfor Fernando'ya ilk 11 şansı doğdu. Geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan, son Boluspor maçında oyuna sonradan giren 33 yaşındaki golcü, kırmızı kart cezalısı Vincent Aboubakar'ın yerine takımın gol ayağı olacak. Sezon başında Erzurumspor FK'dan gelen tecrübeli oyuncu, yeşil-beyazlı formayı 5 defa giydi. Toplam 276 dakika süre alan Fernando, 2 kez fileleri sarstı.

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