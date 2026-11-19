Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ile Arkeologlar Derneği Muğla Şubesi iş birliğinde "Zaman, Mekân ve Arkeoloji" konferans serisi düzenlenecek.

Konferans serisinin ilk programı, 25 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te MUTSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Anadolu arkeolojisi alanındaki çalışmalarıyla tanınan ve 2025 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Fahri Işık'ın konuşmacı olacağı konferansta, Anadolu'nun tarihsel ve kültürel mirası bilimsel bakış açısıyla ele alınacak.

MUTSO ve Arkeologlar Derneği Muğla Şubesinden yapılan ortak açıklamada, konferans serisiyle arkeoloji alanındaki bilimsel çalışmaların toplumun farklı kesimleriyle buluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

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Açıklamada, Karia ve Likya gibi önemli kültür bölgelerine ev sahipliği yapan Muğla'nın zengin arkeolojik mirasının korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine işaret edildi.

Konferans serisinin 2027 yılı boyunca ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yürüten akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla sürdürülmesinin planlandığı bildirilen açıklamada, etkinliklerin kentte kültürel miras bilincinin artırılmasına ve bilimsel bilgi paylaşımının yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

Konferansa akademisyenler, öğrenciler, arkeoloji ve tarih meraklıları ile tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.